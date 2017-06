Le Real Madrid remporte sa 12e Ligue des Champions après sa victoire incontestable contre la Juventus (1-4, vidéos)

Le Real Madrid, a corrigé 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions samedi à Cardiff, ce qui permet au club espagnol de conserver son titre, ce qui n’était plus arrivé depuis l’AC Milan en 1989 et 1990.

Le Real Madrid, roi d’Espagne cette saison, est devenu la première équipe à remporter deux fois de suite la C1 depuis qu’elle a été rebaptisée ’Ligue des Champions’ en 1992.

Après un début de match globalement dominé par la Juventus, il fallait attendre vingt minutes de jeu pour voir le Real se procurer sa première occasion en contre-attaque. Après un centre de Carvajal, l’action était conclue par l’inévitable Cristiano Ronaldo, d’une frappe croisée en un temps du droit légèrement déviée (0-1, 20e).

Cependant, la Juventus ne restait pas longtemps menée. Son attaquant croate Mario Mandzukic égalisait grâce à un magnifique enchaînement contrôle poitrine puis reprise de volée acrobatique qui lobait Navas. Sans contestation possible, un des buts de l’année (1-1, 27e) !

Les deux équipes rejoignaient le vestiaire à la pause sur ce score de parité (1-1).

En seconde période, le Real prenait les choses en main tandis que la Juve reculait dangereusement. Casemiro, sur un second ballon, armait une frappe aux 25 mètres qui était légèrement déviée par Khedira et trompait Buffon (1-2, 61e).

Quelques instants plus tard, Cristiano Ronaldo faisait une nouvelle fois la différence en coupant en un temps, du pied, un centre de Modric au premier poteau, permettant aux Madrilènes d’avoir une confortable avance de deux buts (1-3, 64e) !

La suite du match était beaucoup plus calme, la Juventus semblant baisser les bras et ne plus trop y croire.

À la 83e minute, en plus, Cuadrado était exclu pour abus de carton jaune, après une simulation grotesque de Sergio Ramos qui s’écroulait comme s’il avait reçu un coup du joueur de la Juve.

Marco Asensio scellait le score à 1-4 dans les dernières secondes, permettant au Real d’empocher sa 12e Ligue des Champions.