On a besoin de 20.000 nouveaux donneurs de sang

70% de la population aura un jour besoin de sang mais seulement 3% donne réellement. Des chiffres qui donnent le vertige lorsque l’on sait que nous pourrions tous recevoir du sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire.

Les donneurs de sang sont le bien le plus précieux du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique (SFS). C’est grâce à eux que le SFS assure les besoins de 43 hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles, qui, à leur tour, transfusent chaque jour des centaines de patients.

Qui reçoit du sang et en quel quantité ?

Chaque année, les quelques 200.000 poches prélevées par le SFS permettent à de nombreux malades et blessés de recevoir les produits sanguins dont ils ont besoin (globules rouges, plasma ou plaquettes).

Certains malades sont transfusés régulièrement (chaque semaine ou chaque mois), d’autres une seule fois :

• en complément à une chimio ou radiothérapie : jusqu’à 8 dons/semaine

• en cas d’hémorragie suite à un accident (professionnel, de la route, domestique…) : jusqu’à 50 dons

• lors d’interventions chirurgicales comme, par exemple, la réparation d’une fracture de hanche ou une arthroplastie (remplacement d’une articulation par une prothèse) : entre 2 et 5 dons

• lors d’accouchements avec complications.

Nous pourrions tous avoir un jour besoin de sang !

Dès lors, la Croix-Rouge de Belgique est régulièrement appelée à fournir du sang et pour cela, elle a besoin de donneurs. « En 2016, nous avons pu compter sur la générosité d’un peu plus de 105.000 donneurs de sang, plasma et plaquettes en Wallonie et à Bruxelles », explique Jessica Loson, porte-parole au service du sang de la Croix-Rouge de Belgique. « Certains ne sont plus en mesure de donner du sang pour diverses raisons : une maladie, une opération (du cœur, par exemple) ou le décès du donneur. D’une manière générale, nous devons renouveler 20.000 donneurs par an, soit 10% de nouveaux donneurs à trouver chaque année ».

Journée mondiale

Le 14 juin a donc été déclarée « journée mondiale du donneur de sang ». Chez nous, elle revêt surtout un caractère symbolique (avec une cérémonie de remerciements pour les donneurs fidèles) mais elle est aussi une manière de sensibiliser les donneurs potentiels. Une manière de leur dire que eux aussi doivent penser à donner leur sang.

Car du sang, il en faut toujours. « On peut donner son sang 4 fois par an et il faut attendre 2 mois entre chaque don. Nous avons besoin de sang toute l’année car il y a des périodes où les stocks se creusent comme les fêtes de fin d’année ou les vacances de juillet et août », poursuit la porte-parole.

Vous pensiez donner votre sang en rentrant de vacances ? Donnez-le avant de partir car il n’est pas rare qu’un don de sang soit reporté à cause de contre-indications. Par exemple, si vous allez aux Etats-Unis, vous devrez attendre 28 jours avant de pouvoir donner votre sang. Vous vous rendez au Cameroun ? Là, il faudra attendre 6 mois. Et sachez que parfois, en raison de certains virus, des pays européens (comme l’Italie ou la Grèce) font quelques fois l’objet de contre-indications temporaires.

Pour l’heure, il est donc encore temps d’y penser, d’autant que la Croix-Rouge lance, du 12 au 19 juin, une grande campagne de sensibilisation de la population que Solidaris soutient.

Sang pour sang concerné ? N’attendez plus !

Pour devenir donneur, vous devez avoir entre 18 et 65 ans (ou 71 ans si vous avez déjà donné une fois endéans les 3 ans avant 65 ans). Certaines personnes sont interdites de don, de manière temporaire (suite à un voyage, une anesthésie générale ou la prise d’antibiotiques) ou définitive (comme les personnes qui ont eu un cancer ou qui ont séjourné plus de 6 mois en Angleterre au moment de la crise de la vache folle).

Sachez enfin que tous les types de sang (A et O) sont recherchés même si le O négatif est le plus prisé car il est universel. Bref, si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes en bonne santé et que vous avez au moins 50 kilos, c’est le moment de devenir donneur. Parce qu’il ne faut pas attendre que votre vie soit sauvée par un don de sang pour donner le vôtre. Surtout qu’avec une seule poche de sang, vous pouvez sauver jusqu’à 3 vies ! En 30 minutes et très facilement, vous pouvez contribuer à la vie d’autrui et ça, ça n’a pas de prix…