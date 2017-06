Elio Di Rupo désavoué? «Jamais!»

Le cumul des mandats, c’est être député et à la fois bourgmestre, échevin ou président de CPAS. Ces doubles fonctions, qui peuvent générer des conflits d’intérêts (voire des charges de travail impossibles à assumer), sont actuellement autorisées.

En Wallonie, cela changera après le prochain scrutin : 75 % des élus ne pourront plus cumuler. Mais au fédéral et à la Communauté française, rien n’est encore décidé.

Ce samedi, le PS rassemblait ses militants à Bruxelles afin de prendre la température sur 11 propositions en matière d’éthique et de bonne gouvernance, émanant de leur président Di Rupo. Toutes ont été acceptées (mesures pour éviter conflits d’intérêts entre mandat public et mandat privé, parité homme/femme dans les gouvernements et les collèges communaux,...), sauf une: le décumul des mandats. 63 % des votants ont dit non car ils estiment qu’il ne faut pas attendre 2024 comme le suggérait Di Rupo. Un signal fort. Les militants, qui se sont exprimés à la sortie de la salle, veulent du changement. Tout de suite. Pas dans 5 ans!

Vous sentez-vous désavoué comme président de parti ? Moi, désavoué? C’est une absurdité de dire cela. Si on ne peut pas avoir un débat libre au sein du PS sur cette question, où pourra-t-on l’avoir?

