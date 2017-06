L'éboueur de Schaerbeek, plus gros gagnant belge de l'Euromillions, a réapparu: "Il est resté simple"

Le nouveau gagnant belge de l’Euromillions ne s’est toujours pas manifesté. En revanche, on a appris que l’éboueur de Schaerbeek, qui avait gagné 168 millions d’euros en octobre dernier, et qui avait disparu dans la nature, a repris ses petites habitudes au FC Kosova, le club de foot local de son ancienne commune !

Vendredi, un Belge (encore une fois) a gagné à l‘Euromillions la coquette somme de 153.873.716 euros. Samedi après-midi, il ne s‘était toujours pas manifesté. Ni auprès d‘un libraire, ni auprès de la Loterie nationale qui, même en ce long week-end de Pentecôte, laisse actif un numéro d‘appel 24 heures sur 24. On précisera que le gagnant a 20 semaines pour se faire connaître, ce qui nous mène à la fin octobre.

Anonyme, le précédent gagnant belge, recordman avec 168 millions empochés en octobre 2016, ne l’était pas resté très longtemps! Au niveau de son travail à «Schaerbeek Propreté», ses collègues avaient bien vite remarqué son absence soudaine. L’homme, 50 ans, marié et père de quatre enfants, avait d’ailleurs disparu dans la nature. Originaire du Kosovo, il avait fui son pays en guerre. Une fois devenu millionnaire, Q. se voyait contraint de fuir à nouveau pour protéger sa vie privée.

Mais nous avons appris ce samedi qu’il était réapparu! Q. (nous ne mettrons que l’initiale de son prénom afin de préserver son anonymat, NDLR) a repris ses petites habitudes au FC Kosova, le club de foot local de Schaerbeek. «Il est réapparu il y a deux mois environ, nous dit l’un de ses amis du football.Il est revenu boire son petit verre. On a été assez surpris car on pensait que pour avoir la paix, il partirait définitivement et se ferait oublier. On pensait avoir perdu un ami…»

