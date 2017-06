Attentat à Londres: 7 morts, 48 blessés et les 3 assaillants abattus dans des attaques sur London Bridge et Borough Market (vidéos et photos)

Plusieurs incidents «terroristes» sont survenus ce samedi soir dans le centre de Londres. A London Bridge, une camionnette a fauché plusieurs personnes. Trois hommes sont sortis du véhicule et ont ensuite, armés de couteaux, poignardé plusieurs individus à Borough Market. Il y a, selon le dernier bilan, sept morts, une cinquantaine de blessés et trois assaillants abattus.

Sept personnes ont été tuées dans l’attentat commis samedi soir dans le centre de Londres et trois assaillants ont été abattus par les forces de l’ordre, a indiqué la police de la capitale britannique dans un communiqué publié en fin de nuit.

Les policiers « ont réagi rapidement, affrontant avec courage ces trois individus qui ont été abattus à Borough Market », quartier jouxtant le London Bridge, sur lequel les assaillants ont lancé une camionnette contre la foule, a précisé la police.

Ils ont été abattus dans les huit minutes suivant le premier appel à la police.

L’attaque a fait 7 morts et au moins 48 blessés qui ont été hospitalisés dans 5 hôpitaux à travers Londres.

Les faits : le London Bridge puis Borough Market

Tout a commencé samedi vers 22 heures (23h en Belgique) sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, des témoins faisant état d’un véhicule ayant foncé sur la foule. Le véhicule, qui roulait à 80 km/h, a fauché une vingtaine de personnes.

Le véhicule s’est ensuite dirigé vers le quartier de Borough Market, ajoute le communiqué de la police. Là, les terroristes sont ensuite sortis du van et ont attaqué des gens au hasard avec des couteaux, dont un officier de la police des transports, grièvement blessé.

Les assaillants ont également ciblé les nombreuses personnes présentes dans les pubs et restaurants situés autour du Borough Market, à quelques pas du London Bridge.

Vers 1h55, heure belge, la police a officiellement confirmé sur Twitter qu’il s’agissait d’une attaque terroriste. Par contre, l’agression au couteau qui a eu lieu au même moment à Vauxhall, longtemps considérée comme faisant partie de l’attaque, n’avait finalement aucun rapport avec ce qui se passait non loin de là.

Un suspect, abattu par la police à l’extérieur du pub « Wheatsheaf » en face du Borough Market, portait ce qui ressemblait à une ceinture d’explosifs composée de bouteille de gaz. « Ces vestes explosives se sont révélées être fausses », a néanmoins déclaré la police dans le texte.

Une camionnette blanche

Les images des télévisions montraient de nombreux véhicules de police bloquant toute la zone, ainsi que des ambulances en très grands nombres. Un témoin travaillant pour la BBC, Holly Jones, avait indiqué qu’il avait vu la camionnette blanche conduite par les assaillants se déporter à vive allure sur le trottoir et heurter plusieurs personnes.

« C’est un attentat terroriste », s’est exclamée, paniquée, Dee, une jeune fille de 26 ans. « Il y avait une camionnette qui s’est écrasée contre les barrières du pont », a-t-elle raconté à l’AFP. « Et il y avait un homme avec un couteau qui courait, il a descendu les escaliers et s’est dirigé vers un bar, il n’est pas entré… Je pense à mes amis, j’espère qu’ils sont sains et saufs », a-t-elle ajouté.

La police a lancé un appel au calme sur Twitter, demandant aux citoyens « d’être en alerte et vigilants ». Elle a appelé à éviter les quartiers où s’est déroulée l’attaque afin de laisser les urgentistes faire leur travail.

Les policiers ont demandé aux personnes de quitter les zones bouclées avec les mains en l’air, pour montrer qu’elles n’étaient pas armées.

La police annonce encore un renforcement de ses effectifs dans Londres dans les jours à venir, alors que se déroulent le 8 juin les élections législatives.

Le troisième attentat en moins de 3 mois

Cet attentat est le troisième à frapper le Royaume-Uni en moins de trois mois. Le 22 mars, également à Londres, un homme avait foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier.

La Grande-Bretagne a encore été victime d’un attentat qui a fait 22 morts le 22 mai à Manchester, lorsqu’un jeune Britannique d’origine libyenne s’est fait exploser à la sortie d’un concert. L’attentat de Manchester a été revendiqué par l’organisation jihadiste Etat islamique (EI).

La Première ministre Theresa May avait élevé à son maximum le niveau d’alerte terroriste après cet attentat, avant de le ramener au niveau « critique », soit celui d’un attentat hautement probable, samedi dernier.

