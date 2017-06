Cristiano Ronaldo nommé joueur de la finale de C1: «J'ai vraiment eu une saison fantastique»

« J’ ai vraiment eu une saison fantastique. Mes coéquipiers et moi, nous avons réalisé le doublé. Les gens ne peuvent pas critiquer, les chiffres ne mentent pas », a réagi le Portugais, après avoir reçu son trophée des mains de Sir Alex Ferguson.

« Je vais essayer d’aller le plus loin possible. Nous avons tout remporté, notre équipe est fantastique et individuellement j’ai bien fait », a-t-il continué devant les journalistes.

« J’ai essayé de bien me préparer cette saison. Je suis vraiment heureux. Je crois que le match était équilibré, la Juve a très bien joué en première période. Après en seconde période, le Real a été très bon. C’est sans doute la meilleure deuxième mi-temps du Real cette saison. Les buts sont arrivés naturellement », a-t-il ajouté.

Avec son doublé en finale, le Portugais, quatre fois Ballon d’or, a marqué ses 105e et 106e buts en Ligue des champions.

Il a aussi atteint la barre des 600 buts en carrière.