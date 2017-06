Alex, un Belge qui se trouvait sur les lieux de l'attentat à Londres, témoigne: "On voyait dans ses yeux qu'il voulait juste tuer tout le monde"

Alex explique ce qu'il a vécu à RTL Info. "Je travaille au centre de Borough Market, dans un restaurant. Comme tous les samedis soirs, je travaillais. À 22h08 j'étais dans le restaurant quand ça s'est passé."

"Ça s'est passé très très vite. On a juste eu le temps de fermer la façade du restaurant, de fermer la porte à clé, et cinq secondes après, l'agresseur est passé devant chez nous avec un couteau ensanglanté. Il a tapé à la porte du restaurant en criant 'C'est pour Allah'. On voyait dans ses yeux qu'il voulait juste tuer tout le monde", commente le Belge.

Incapable d’entrer dans le restaurant d’Alex, le terroriste s’est dirigé de l’autre côté de la rue. "Il s'est dirigé vers le Black & Blue, juste en face. Ils étaient encore ouverts. Il est entré à l'intérieur, et là il y a eu un mouvement de foule. Les gens se sont mis à courir dehors, à se marcher les uns sur les autres", explique Alex.

"Je suis vraiment choqué. Je suis en vie et je vais bien. Mais je pense à tous ces gens que j'ai vu, qui étaient blessés, qui étaient morts, ensanglantés. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres… Je ne pense pas que je pourrais vivre ça", conclut Alex.