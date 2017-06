Météo: temps clément pour la fin du long week-end avant l'arrivée de la pluie

Les éclaircies partageront le ciel avec quelques nuages, dimanche après-midi, et le temps restera globalement sec, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies seront également dominantes lundi avant de céder la place aux nuages et aux averses. Le temps sera ensuite particulièrement variable et agité, mardi.

Dimanche après-midi, quelques averses seront possibles surtout dans la moitié est du pays. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et localement 21 degrés en plaine, avec des valeurs proches de 18 degrés à la mer. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Lundi, les éclaircies céderont progressivement la place à davantage de nuages cumuliformes, qui pourront conduire à l’une ou l’autre averse, notamment dans l’ouest du pays. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Durant la nuit de lundi à mardi, la nébulosité augmentera depuis l’ouest avec l’arrivée d’une zone de pluie.

Mardi, le temps sera variable et agité. La journée commencera sous un ciel très nuageux avec de la pluie dans la plupart des régions. Ensuite, il faudra s’attendre à des averses et localement des orages. L’IRM prévoit des rafales de vent allant de 60 à 70 km/h, voire jusqu’à 90 ou 100 km/h sous les orages. Les maxima se situeront entre 13 ou 14 degrés en haute Belgique et 18 degrés en Campine.

La météo restera variable mercredi et la nébulosité restera abondante jeudi.