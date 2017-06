Les négociations sont "en bonne voie" concernant les primes des Diables rouges, selon Eden Hazard

Interrogé en conférence de presse, le nouveau capitaine des Diables rouges a expliqué qu’un accord devrait bientôt être trouvé avec la Fédération belge concernant les primes et les droits à l’image des joueurs.

Un accord semble être tout proche d’être trouvé entre l’Union belge de football (URBSFA) et les Diables Rouges concernant les droits à l’image des joueurs et leurs primes. C’est ce qu’ont fait savoir le sélectionneur national Roberto Martinez et le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard à Tubize dimanche.

L’accord précédent avait été négocié par l’ancien CEO Steven Martens en prélude de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les primes élevées des joueurs se sont largement fait ressentir dans les finances de l’Union belge qui a récemment fait part, via son vice-président Bart Verhaeghe, de sa volonté de diminuer drastiquement ces dernières. Après plusieurs mois de négociation, un accord semble cette fois-ci avoir été trouvé. « C’est agaçant de voir que cela dure depuis si longtemps », a commenté Eden Hazard dimanche. « Ça ne m’amuse pas de participer à ça. Nous sommes des footballeurs et pas des négociateurs. Mais nous sommes en bonne voie. Les deux parties ont fait des concessions et je m’attends à ce qu’une solution soit rapidement trouvée ».

Roberto Martinez a lui aussi tenu à donner son avis. « Tout le monde veut rapidement trouver une solution. La responsabilité est dans les deux camps », a-t-il conclu.