Roberto Martinez veut "utiliser un maximum de joueurs face à la République tchèque"

Même si six changements sont officiellement autorisés pour ce match amical, le sélectionneur national assure que les deux fédérations se sont accordées pour dépasser ce nombre.

Le sélectionneur national Roberto Martinez a admis vouloir faire des tests lors de la rencontre amicale des Diables Rouges face à la République tchèque lundi soir (20h45) au stade Roi Baudouin. Un match amical qui servira de préparation à la rencontre qualificative pour le Mondial 2018 vendredi contre l’Estonie à Tallinn. « Je veux utiliser un maximum de joueurs, probablement tout le monde », a fait savoir l’Espagol dimanche en conférence de presse à Tubize.

« Il y a un accord entre les deux fédérations pour pouvoir effectuer plus de six changements durant cette rencontre », a déclaré Roberto Martinez. « La République tchèque est un bon adversaire. Il y a beaucoup de jeunes et c’est une équipe dynamique. C’est une bonne préparation pour la rencontre face à l’Estonie ».

L’objectif principal du sélectionneur est de conserver la bonne condition physique de ses hommes. « Après une saison complète, les joueurs perdent rapidement leur concentration. L’objectif est aussi de remettre tout le monde dans une bonne condition physique. Si j’y arrive, je serai satisfait. Sur le terrain, je veux voir une équipe qui veut gagner. Remporter des matchs est toujours important. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs qu’en Russie (où les Diables menaient 1-3 avant de se faire rejoindre, ndlr.) », a conclu Martinez.