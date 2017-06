Aubange: des ossements humains découverts par un promeneur

Rédaction en ligne

Ce week-end, une personne a découvert des ossements humains alors qu’il se promenait rue Cockerill à Aubange. La police et le Parquet ont été avisés et un médecin légiste et le DVI sont descendus sur place. Ces os proviendraient d’un vieux cimetière dont les terres auraient servi pour remblayer le zoning tout proche.