Orlando: un homme tue cinq personnes avant de se suicider

« L’individu était un ancien employé de cette entreprise renvoyé courant avril », a déclaré M. Demmings lors d’une conférence de presse, soulignant qu’il n’y avait a priori aucun lien avec le terrorisme. « Pour le moment ça ressemble vraisemblablement à un épisode de violence au travail ».

Le tireur, âgé de 45 ans, a abattu quatre hommes et une femme avant de se suicider.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information