Tania, 14 ans, renversée à Colfontaine: le chauffeur s'enfuit!

A.U.

Grosse frayeur pour une jeune Colfontainoise de 14 ans ! Alors que Tania Plaitin rentrait de chez son grand-père, à pied, une voiture est montée sur le trottoir et l’a renversée ! La jeune fille était accompagnée de son frère et de deux amis. Elle a été emmenée aux Urgences et souffre de diverses contusions.