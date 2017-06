Roland-Garros: David Goffin déclare qu'il souffre d'une déchirure musculaire après sa chute (photos)

David Goffin a dû abandonner vendredi au 3e tour à Roland-Garros, au cours du premier set contre l’Argentin Horacio Zeballos (ATP 65).

«Bonjours à tous, j’avais juste envie de vous donner des nouvelles de ma cheville. Les derniers tests ont révélé qu’il s’agissait d’une déchirure musculaire. Cela prendra du temps pour revenir mais j’espère aller mieux très bientôt», a écrit David Goffin sur Facebook, remerciant tous ses supporters pour les messages de support et gardant un état d’esprit positif.

Hello guys, the last tests revealed a muscle tear. It will take time to heal but I hope to get well soon ! Thank you for your messages 🤗❤️ pic.twitter.com/ViNEnBzx6l