Météo: des rafales de vent jusque 90 km/h et des orages sont attendus dans l'après-midi

Le temps sera d’abord gris, mardi, avec de la pluie et un vent soutenu. Plus tard, les averses vont s’abattre sur l’ensemble du pays. Il y aura probablement de l’orage avec des rafales de vent pouvant atteindre localement 90km/h ou un peu plus, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.

Dans la matinée de mardi, une perturbation traînera d’abord en matinée sur le territoire, avant de s’évacuer par l’est du pays. Le ciel sera donc très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, des averses parfois intenses accompagnées localement d’orages avec de fortes rafales de vent sont prévues.

Le mercure devrait afficher 12 à 14 degrés an Ardenne et jusqu’à 16 ou 17 degrés ailleurs.

Au niveau du vent, il deviendra assez fort à fort sur la plupart des régions, à la mer il sera plutôt fort à parfois très fort de sud virant au sud- ouest. Les rafales pourront atteindre 90 km/h, probablement un peu plus sous les orages, indique l’IRM.

Durant la soirée de mardi, le risque d’averses diminuera progressivement mais le ciel restera nuageux avec par endroits encore quelques averses. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies. En fin de nuit, l’instabilité augmentera à nouveau et quelques averses pourront se déclencher. En Ardenne, les minima seront compris entre 6 e t 8 degrés, ailleurs ils oscilleront autour de 11 ou 12 degrés. Le vent sera encore modéré à assez fort de sud-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h souffleront sur le territoire.

Mercredi, le temps restera venteux et instable avec des averses, voire même un orage, et de fortes rafales de vent. Dans le courant de la journée, la tendance aux averses devrait toutefois diminuer depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 14 et 17 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés ailleurs. Le vent sera assez fort, et à la mer fort, de secteur ouest. Les rafales pourront encore atteindre les 75 km/h, conclut l’IRM.