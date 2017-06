Nouvelles perquisitions chez Philippe Lejeune dans l'enquête sur des malversations à l'ISPPC

Une vingtaine d’enquêteurs ont investi les locaux de l’ISPPC et ont posé des scellés sur le bureau et le secrétariat de Philippe Lejeune. Récemment suspendu de ses fonctions par le conseil d’administration, il est soupçonné d’avoir utilisé des ressources de l’ISPPC à des fins privées. Ses émoluments élevés ont également été mis en avant par les médias. Les enquêteurs attendaient l’arrivée de Laurent Levêque, l’administrateur général de l’intercommunale.

L’affaire, qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, a récemment été mise à l’instruction par le parquet de Charleroi, ce qui explique les perquisitions menées ce matin.

Philippe Lejeune est mis en cause dans différents dossiers. L’un de ceux-ci concerne le montant de ses rémunérations, qui lui étaient attribuées sur base d’une convention entre l’ISPPC et la SPRL qu’il avait créée, à hauteur de 335.000 euros annuels. Un second dossier évoque de possibles errements dans l’utilisation de matériel de l’institution, et particulièrement d’une «machine à ratas», un appareillage de l’institution qui avait servi à confectionner de la nourriture pour des festivités organisées à Merbes-le-Château dont il est le bourgmestre socialiste.

Il aurait également utilisé du charroi de l’ISPPC pour le transport de ce matériel.