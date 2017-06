Romelu Lukaku s'adapte à tous les systèmes avec les Diables rouges: "Mais c'est clair que ça marchait bien entre Batshuayi et moi"

Romelu Lukaku n’a pas de préférence concernant le système utilisé par Roberto Martinez. « Je m’adapte aux deux systèmes », a déclaré l’avant-centre. « Mais c’est clair que ça marchait bien entre Batshuayi et moi. Nous connaissons chacun les qualités de l’autre, car j’ai déjà joué souvent contre lui », a raconté Lukaku, qui a hérité de plusieurs possibilités avant la pause sans parvenir à concrétiser. « Nous sommes tous restés à l’arrêt pendant quelque temps, et tu remarques que tu manques de précision devant le but. C’est le sentiment que j’ai eu durant la rencontre. Mais je suis satisfait de ma prestation. »

Lukaku a décliné une prolongation de contrat proposée par Everton et semble pouvoir quitter le club durant le mercato. Il est cité à Manchester United et Chelsea. « Je sais ce qu’il se passe, mais je laisse mon agent (Mino Raiola, ndlr) terminer cela. Je prendrai la décision en fin de compte. Je veux m’améliorer et progresser. Je veux au moins jouer la Ligue des Champions et gagner la Premier League plusieurs fois. »