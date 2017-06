Toby Alderweireld dresse le bilan des Diables rouges: "Nous devons jouer de manière plus mature"

Toby Alderweireld a disputé un match solide lundi lors de la victoire de la Belgique contre la République tchèque (2-1), en amical, à Bruxelles. « Nous savons que nous n’avons pas joué un grand match lundi », a confié le défenseur de Tottenham.

La Belgique a concédé un but pour la cinquième rencontre de rang, après une perte de balle de Kevin De Bruyne dans le rectangle. « Nous devons jouer de manière plus mature et rendre la balle insaisissable. Nous perdons trop facilement le ballon. Si ensuite tu concèdes dix actions offensives, tu sais qu’un but peut tomber. »

Le match de lundi servait surtout à retrouver du rythme en vue du match de qualification au Mondial contre l’Estonie, vendredi. « Ne pense surtout pas que ce sera un match facile. Après le match aller (8-1), ils seront très motivés. Nous devons cependant prendre les trois points. »