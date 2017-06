L'autoroute E42/A15 sera fermée pendant la nuit de jeudi à vendredi à La Louvière

Des travaux de réhabilitation de revêtement entraîneront des modifications des conditions de circulation sur l’autoroute E42/A15 à hauteur de La Louvière pendant la nuit du jeudi 8 juin au vendredi 9 juin. Ces travaux affecteront les deux sens de circulation vers Mons et vers Bruxelles.

En direction de Mons, l’autoroute sera fermée à la circulation entre 21h et 5h30 de la sortie n°2 à Bois-d’Haine à l’accès n°20 à Houdeng. En direction de Charleroi, l’E42/A15 sera fermée entre 22h et 5h30 entre la sortie n°20 à Houdeng et l’accès n°2 à Bois-d’Haine.

La SOFICO a indiqué qu’une déviation sera mise en place dans chaque sens via l’A501 à échangeur de Bois d’Haine et l’autoroute E19/A7 à échangeur de Familleureux.