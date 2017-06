Roberto Martinez positive après le décrassage des Diables rouges: "Origi, Witsel et Ciman se sont joints au groupe sans souci"

Au terme d’une courte séance de décrassage, le sélectionneur retirait pas mal de points positifs. « D’abord, je suis content parce que tout le groupe a bien réagi au match d’hier, expliquait-il. Les joueurs qui ont disputé tout le match n’ont rien ressenti et ceux qui n’ont pas joué ou joué qu’une mi-temps ont eu droit à une séance un peu plus poussée. En plus d’Origi, Witsel et Ciman se sont joints au groupe sans souci. »

En ce qui concerne le match, Roberto Martinez se disait là aussi satisfait. « Le fait qu’on ait manqué d’efficacité en zone de finition ne me pose pas de problème dans la mesure où on a réussi à se créer les occasions. Après, c’est une question de mise en place et de réalisme. En tout cas, ce match amical a permis à certains de se dérouiller les organismes. Plus que jamais, je suis convaincu que c’était la préparation idéale. »