Le troisième terroriste de Londres a été identifié

Youssef Zaghba est né à Fès en janvier 1995 de père marocain et de mère italienne. Il avait été arrêté à l'aéroport de Bologne en mars 2016, alors qu’il essayait de prendre un vol vers la Turquie pour se rendre en Syrie. Les policiers avaient saisi son passeport et son téléphone portable, où ils avaient trouvé des images et des vidéos religieuses mais «rien de significatif en ce qui concerne le fondamentalisme jihadiste», selon le Corriere della Sera.

Les services de renseignement italiens l’avaient cependant inscrit comme «foreign fighter» (combattant étranger) potentiel et avaient signalé sa présence et ses fréquents déplacements aux autorités marocaines et aux autorités britanniques.

Les parents Zaghba ont vécu ensemble pendant une période au Maroc. Quand ils se sont séparés, la mère est rentrée en Italie où elle et son fils se sont installés dans la province de Bologne.

Youssef Zaghba avait récemment trouvé un emploi saisonnier dans un restaurant de Londres, selon le quotidien italien.

Ce midi, la police vient de confirmer l’identité du 3e auteur de l’attentat.