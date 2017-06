Le Royaume-Uni se fige dans le silence en hommage aux victimes de l'attentat de Londres

A deux jours des législatives, des millions de Britanniques à travers tout le pays se sont figés à 11H dans le silence pour rendre hommage aux sept personnes qui ont trouvé la mort dans cette attaque revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Le maire de la capitale britannique Sadiq Khan se tenait au côté des services ambulanciers de la ville, tandis que dans les rues, sous une pluie battante, les Londoniens se joignaient à l’hommage national. Les drapeaux étaient également en berne sur les bâtiments officiels.

Depuis le 22 mars et l’attentat commis près du Parlement (5 morts), puis celui de Manchester (22 morts) le 22 mai, également revendiqués par l’EI, c’est la troisième fois que le pays se plonge ainsi avec gravité dans le recueillement.

Débat politique

Le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn a appelé la Première ministre Theresa May à la démission, lui reprochant des réductions d’effectifs policiers ordonnées lorsqu’elle était ministre de l’Intérieur (2010-2016).

Au cours d’un meeting devant ses partisans lundi soir dans la périphérie de Bradford (nord), Mme May a de son côté vanté les mérites de son leadership «solide et stable». Son parti conservateur reste en tête des sondages, mais l’écart avec les travaillistes s’est nettement resserré. Selon une enquête Survation publiée mardi et réalisée auprès de 1.103 personnes, les Tories sont en baisse de 2 points à 42%, contre 40% pour le Labour, en hausse de 3 points.

Cette séquence difficile tombe mal pour Theresa May, qui espère sortir du scrutin avec une majorité renforcée au Parlement avant d’aller négocier le Brexit.