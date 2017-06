La ponctualité des trains en hausse: 90% des trains ont été à l'heure en avril

La ponctualité des trains est en hausse par rapport à l’année dernière. La SNCB annonce que 92,6 % des trains étaient à l’heure en avril 2017. Soit 2 % de plus que l’année dernière à la même période.

La ponctualité globale du trafic des trains voyageurs en Belgique a atteint 92,6% en avril, indiquent mardi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel et la SNCB. Ce chiffre est en augmentation par rapport à mars dernier (89,5%) et avril 2016 (90,6%)

Les deux entreprises considèrent qu’un train n’est pas à l’heure s’il a six minutes ou davantage de retard par rapport à l’horaire prévu.

Au cours du mois d’avril, 843 trains ont été supprimés, soit 0,8% du total. Ils avaient été 1.095 (1,1%) à la même période il y a un an.

Dans 36,7% des cas, la responsabilité du retard a incombé à des tiers.

Parmi les principaux événements responsables des retards en avril, on notera l’incendie d’un train de travaux à Bruxelles (10.495 minutes de retard), et les heurts de personnes à Beernem et Rhisnes.