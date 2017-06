7.000 colis envoyés dans les prisons belges pour les détenus fêtant le ramadan

Rédaction en ligne

C’est une obligation : les prisons doivent permettre aux détenus de pratiquer leur religion. À Noël, les cuisines des établissements proposent des repas de fête (dinde, gibier…). Durant le ramadan, les prisons s’adaptent aussi. Mais c’est plus compliqué, à cause des horaires et ce n’est pas l’État qui paie les petits extras.