Météo: encore quelques rafales de vent et de la pluie avant le retour progressif des éclaircies

Le temps sec sera de retour après quelques averses et sera plus ensoleillé depuis l’ouest, ce mercredi. Ce matin, on prévoit encore quelques averses, entrecoupées d’éclaircies et un coup de tonnerre reste possible mais l’après-midi sera meilleur.

Le vent sera généralement assez fort dans l’intérieur des terres, et fort à la mer, de secteur ouest à sud-ouest. Les rafales pourront dans un premier temps atteindre 80 km/h en bord de mer et 60 à 70 km/h ailleurs. Les maxima, en légère hausse, seront compris entre 14 degrés en Ardenne et 20 degrés dans le nord-est.

Demain jeudi, le ciel sera partiellement très nuageux dans la moitié nord du pays, avec la possibilité de quelques faibles précipitations intermittentes. Dans le sud, le soleil sera plus généreux et le temps sec. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

La nuit de jeudi à vendredi, une zone de pluie et d'averses gagnera l'ensemble des régions depuis l'ouest. Un orage n'est pas exclu.