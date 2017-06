Le gouvernement va s'attaquer au vol des données personnelles sur internet

Selon L’Echo et De Tijd, pour contrer cette pratique dommageable, le gouvernement va collecter l’ensemble des adresses internet associées aux liens contenus dans ces mails frauduleux. Un site a été constitué à cette fin. Il sera présenté sous peu aux différents services publics, aux banques, aux entreprises d’assurance, aux opérateurs télécoms, aux universités ou encore aux fédérations sectorielles.

Tous les liens communiqués par ces organisations au gouvernement fédéral via le site centralisateur seront passés au scanner par une entreprise spécialisée mandatée par le gouvernement. Et si le lien s’avère dangereux, les autorités feront en sorte qu’y accéder soit impossible via les quatre principaux navigateurs internet (Safari, Internet explorer, Chrome et Firefox).

Le site centralisateur recense déjà plus de 52.000 liens suspects collectés par les experts en cybersécurité du gouvernement.