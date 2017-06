85% des cartes SIM pré-payées ont été enregistrées

Sur les 3,1 millions de cartes SIM pré-payées en circulation, 2,7 millions ont été enregistrées ces six derniers mois. C’est 85% des cartes prépayées actives.

C’est ce qui ressort des chiffres de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), communiqués mercredi par le ministre fédéral compétent Alexander De Croo (Open Vld).

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décidé de mettre fin à la possibilité d’utiliser un GSM de manière anonyme. Les détenteurs de cartes pré-payées sont donc tenus de s’identifier. La limite d’enregistrement est fixée à ce mercredi 7 juin à minuit.

Les utilisateurs qui ne se seront pas identifiés verront leur carte bloquée. En cas de blocage, la réactivation de la carte, en conservant son numéro et son crédit d’appel, sera encore possible après le 7 juin. La période de réactivation sans perdre son crédit d’appel varie, selon l’opérateur, entre 3 et 12 mois.

Que faire ?

Pour s’identifier, les utilisateurs de cartes pré-payées peuvent s’adresser à leur opérateur en magasin. Il est également possible de le faire en rechargeant la carte de téléphone avec une carte bancaire, ou en ligne via sa carte d’identité électronique et son code PIN. Toutes les informations sont disponibles sur le site identification-cartesprepayees.be.

L’IBPT vérifiera jeudi auprès des opérateurs si la nouvelle règle est bien appliquée, souligne le ministre De Croo.