Météo: un temps variable avant le retour de l'été ce week-end

Dans la nuit, le temps sera instable et quelques fortes averses orageuses pourraient traverser le pays à partir du sud ouest. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés.

Vendredi matin, les nuages seront très nombreux et une zone de pluie traînera encore sur le pays. Cette perturbation se déplacera lentement d’ouest en est. L’après -midi, la pluie concernera encore provisoirement l’Ardenne, puis le temps sec et les éclaircies se généraliseront. Les maxima varieront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés sur de nombreuses régions du centre.

Samedi, nous bénéficierons d’une belle journée ensoleillée et douce. Les maxima oscilleront entre 20 degrés sur le relief et 24 degrés en Campine. Dimanche, la journée débutera sous de larges éclaircies. Avec la chaleur qui s’installera peu à peu, des nuages se développeront et pourront donner quelques averses et éventuellement un coup de tonnerre. Toutefois, la plupart des régions conserveront un temps sec. Le thermomètre grimpera jusqu’à 28 degrés.

En début de semaine prochaine, nous repasserons dans des courants d’ouest ramenant les températures vers des valeurs maximales proches de 21 degrés dans le centre, prévoit encore l’IRM.