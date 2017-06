Quand Pierre-Yves Jeholet chante "ça sent la bière" dans un café à Herve (Vidéo)

On le voit souvent vitupérant à la tribune du Parlement wallon ou aux micros des journalistes. On le connaît moins poussant la chansonnette une bière à la main… en tout cas ailleurs qu’à Herve.

Le député wallon MR Pierre-Yves Jeholet est un bon vivant, on le sait dans sa commune de Herve dont il est le bourgmestre. Et on peut aussi le voir depuis ce lundi, puisque ses exploits chantants ont été immortalisés dans une vidéo publiée sur la page « Tu es un vrai hervien si… (officiel) ». On y voit Pierre-Yves Jeholet dans un café, une bière à la main, lancer les couplets de la chanson « La bière » de Jacques Brel remise au goût hervien, dont les refrains sont repris en chœur par l’assistance.

« Il y a de jeunes Herviens, ce sont les meilleurs, les meilleurs du pays

Avec la couleur du bleu et du jaune, nous sommes fiers d’être herviens,

Aujourd’hui lundi, le lundi de Pentecôte

(refrain) Ça sent la bière

De Londres à Berlin

Ça sent la bière

Dieu qu’on est bien

Ça sent la bière

De Londres à Berlin

Ça sent la bière

Donne-moi la main… »

Ce lundi 5 juin, c’était la traditionnelle procession Del Ceqwemme à Herve, ou procession de Pentecôte. Une manifestation populaire et religieuse dont on a retrouvé les origines vers 1230. Le cortège démarre à 5 heures du matin, après un réveil en fanfare mené par les tambours de la Royale Garde Saint-Jean. Il visite la commune, avant un retour à Herve sur le coup de 14 heures… et une prolongation de la fête dans les cafés du coin. Et manifestement, le député-bourgmestre apprécie autant le folklore que la fête qui suit !