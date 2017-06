Johnny Hallyday évoque son cancer : «je me soigne, je lutte, je me bats» (vidéo)

Découvrez tous les détails de notre rencontre avec les trois stars dans notre édition digitale

«J’avais à coeur de faire cette tournée car pour moi c’est bénéfique moralement», a confié le rockeur lors de la conférence de présentation. Il s’est dit «très heureux de retrouver (ses) compères».

«Je vais du mieux possible, je me soigne, je lutte, je me bats et j’espère bien m’en sortir», a raconté le chanteur de bientôt 74 ans, qui a annoncé début mars être soigné pour un cancer.

Il avait précisé que la maladie, dépistée il y a quelques mois, ne mettait pas ses jours en danger.

Les trois canailles passeront par la Belgique ce dimanche 11 juin.