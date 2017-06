Gigi D'Alessio: «Les Belges sont un peu comme des cousins»

Ciao Gigi, pourquoi avoir accepté cette date ?

J’ai été très touché par la démarche et la cause humanitaire que défend cet événement. Je n’ai pas hésité une seule seconde quand j’ai reçu cette invitation. Je suis d’ailleurs très honoré qu’on ait pensé à moi. C’est la raison principale qui a dicté mon choix. Mais pas seulement. Car un concert en Belgique a toujours une saveur particulière pour moi.

Que représente pour vous la Belgique ?

La Belgique est un peu comme une seconde patrie. Je considère d’ailleurs les Belges comme des cousins éloignés qui font partie de la famille. Quand j’arrive en Belgique, j’ai vraiment cette sensation de faire partie intégrante de quelque chose de fort. Et puis, l’accueil est toujours merveilleux. Vous avez un vrai esprit festif qui est communicatif.

Comment qualifierez-vous le public belge ?

Je connais très bien votre pays. Vous êtes situés en plein cœur de l’Europe. De ce fait, les Belges sont des gens très ouverts sur les autres et leurs cultures. Mais c’est d’abord un public raffiné et accueillant.

Que gardez-vous comme souvenirs de vos concerts en Belgique ?

J’ai la chance de chanter un peu partout dans le monde. En Italie bien entendu, mais aussi aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Je chante même en Espagnol ! Mais en Belgique, je garde ce souvenir de concerts en famille, avec des proches qui ne me veulent que du bien. C’est une émotion très agréable.

La communauté italienne y est bien représentée.

En effet, elle répond fidèlement à chacun de mes concerts. La présence d’Italiens dans la salle me procure toujours une petite émotion particulière. Je me réjouis vraiment de les retrouver. Quand j’arrive en Belgique, que ce soit à Liège, à Charleroi ou bien à Bruxelles, les gens m’appellent souvent par mon prénom. C’est une petite attention qui me touche beaucoup. Au fil du temps, je parle même un peu le français.

À quoi peut-on s’attendre le 10 juin ?

Nous sommes en pleine préparation de ce concert exceptionnel. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Surprise. Cependant, il arrive dans la lignée de la fin de ma tournée intitulée « Malaterra Tour ». Il y aura bien entendu toutes les chansons que le grand public connaît, les classiques et les incontournables. Mais je chanterai également pour la première fois les nouvelles chansons qui composent mon prochain album intitulé « Gigi D’Alessio : 24.02.1967 ». Un album sorti le 24 février à l’occasion de mon anniversaire et de mes 50 ans. Ce sera pour moi la première fois que je les interpréterai sur scène devant un public.

Votre épouse, la chanteuse Anna Tatangelo sera-t-elle de la partie ?

Non, je viendrai seul. Nous parlons souvent de nos projets artistiques Mais nous n’avons pas actuellement en commun. Pour cet album anniversaire, je n’ai pas voulu de duos. Il est composé de onze chansons inédites, mais toutes en solo.