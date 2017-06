Filière djihadiste de Jumet: la fille d'un échevin molenbeekois plaide l'acquittement

Les sept prévenus sont poursuivis pour participation à une organisation terroriste, en l’espèce l’Etat islamique.

Me Couquelet, conseil de Bilal M., a plaidé le sursis probatoire pour son client qui reconnaît avoir participé à des conversations sur le réseau social Telegram à propos de Daech et d’attentats. L’avocate a contesté la qualité de dirigeant du jeune homme, qui est doté d’un quotient intellectuel de 57.

Selon Me Couquelet, ce dernier n’aurait pris aucune intiative et ne serait pas à l’origine de l’idée d’attaquer des commissariats ou des «francs-maçons». L’agression au marteau d’un policier lors de son arrestation serait quant à elle une simple rébellion et non une tentative de meurtre comme l’indique le parquet fédéral. «Il a pris conscience d’avoir franchi la ligne rouge et veut rentrer dans le droit chemin. Il faut le punir et l’éduquer», a préconisé l’avocate.

Me Pouossi, qui défend Mohamed M., a reconnu que son client était «animé par la colère envers ses parents et la société en général», mais que s’il a évoqué des attentats sur les réseaux sociaux, ce n’était «que de la frime». L’avocate a pointé l’isolement et les faibles connaissances du prévenu - dont «l’oisiveté l’a conduit au chaos» - pour solliciter un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive.

Me Devos a fait de même pour Mohamed O., uniquement concerné par ses relations avec Bilal M. et des publications de propagande djihadiste sur Facebook. L’avocate a également souligné la vie virtuelle que menait son client, entre internet et consommation de cannabis.

Enfin, Me Bouchat a plaidé l’acquittement pour Inès E., fille d’un échevin molenbeekois qui s’était mariée religieusement avec Youness B., un individu déjà condamné pour des faits de terrorisme. «Rien n’indique que ce dernier voulait véritablement se rendre en Syrie. Elle s’était amourachée de lui et ce mariage était la seule solution pour elle de formaliser leur union désavouée par sa famille. Il n’y a aucune preuve qu’il ne s’agit pas d’un acte passionnel.»