"Je percevais 700 euros net par mois, je comprends que cela fasse débat", déclare Yvan Mayeur

Au cœur des récentes révélations sur la gestion controversée du Samusocial à Bruxelles, le bourgmestre de la ville, Yvan Mayeur (PS) se dit «étonné» de la proposition d’une commission d’enquête. «Je n’ai rien à cacher, le Samu doit faire la transparence sur son fonctionnement, pas de problème. Et s’il y a eu des erreurs, des maladresses, il faudra les reconnaître, les assumer».

C’est ce qu’affirme l’ancien membre du bureau du Samusocial dans un entretien accordé au Soir jeudi.

Il déplore «une réponse maladroite» de Pascale Peraïta, administratrice-déléguée démissionnaire du Samusocial, sur l’utilisation de l’argent public qui a «provoqué un amalgame qui a créé une légitime émotion populaire. Qui n’est rationnellement pas fondée. L’ensemble de l’argent est destiné à la cause de terrain et à l’organisation du travail. Tout le monde le sait, les médias le savent...».

M. Mayeur affirme avoir perçu «en net, avec les ponctions en fiscalité, 700 euros par mois». «C’est beaucoup, oui, je peux comprendre que ça fait débat. Et en même temps, il y avait, et il y a toujours, une justification liée à la masse de tâches accomplies», argumente-t-il.

En réserve des instances du PS

Interrogé sur l’éventualité de rembourser les émoluments perçus, M. Mayeur estime ne pas «avoir de difficultés», mais ne veut pas être accusé d’avoir perçu de l’argent indûment et réfléchit donc à «une autre manière de procéder.»

L’intéressé indique encore se mettre en réserve de toutes les instances du PS, dont le bureau politique, «pour ne pas embarrasser le parti» et «tant que la clarté et la sérénité ne seront pas pleines et entières».