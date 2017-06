Météo: retour du soleil et de températures chaudes pour le week-end

En soirée, la nébulosité augmentera avant la traversée d’une perturbation assez active d’ouest en est pendant la nuit. Les précipitations pourront être intenses et prendre un caractère orageux. Le mercure tombera jusque 11 à 16 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud, faiblissant par la suite temporairement.

Vendredi, les nuages seront très nombreux avec de la pluie ou des averses qui pourront prendre un caractère orageux en matinée. Par la suite, un temps plus sec et des éclaircies reviendront par l’ouest et se généraliseront graduellement durant l’après-midi. Le thermomètre affichera jusque 15 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés dans le centre. Le vent sera modéré dans l’intérieur du pays et assez puissant à la Côte.

Samedi, nous bénéficierons d'une journée assez ensoleillée et douce. Les maxima oscilleront entre 20 degrés sur le relief et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest, devenant faible par la suite.

Dimanche, la journée débutera sous de larges éclaircies. Dans l'après-midi, les nuages se développeront et pourront donner lieu à quelques averses suivies de pluie. Il fera chaud avec des maxima entre 23 et 28 degrés. Le vent sera généralement faible et sera orienté au secteur sud.