Luc Trullemans optimiste: "Dimanche, nous pourrions atteindre les 31 degrés dans certaines régions"

« Ce jeudi , le temps se radoucira sensiblement sous l'influence du vent du sud qui nous amènera des masses d'air en provenance du sud-ouest de la France », explique Luc Trullemans.

Le temps sera passagèrement plus nuageux sur la moitié nord-ouest du pays tandis que le sud et l'est du pays profiteront d'embellies plus durables. Les températures remonteront donc avec des valeurs maximales de 20 à 23° en Ardenne et de 23 à 27° du littoral à la Campine.

Un front froid accompagné de pluie ou d'averses orageuses traversera d'ouest en est nos régions la nuit suivante et dans le courant de la matinée de vendredi .

Il donnera des précipitations généralement comprises entre 5 et 15 litres au mètre carré et sera suivi l'après-midi par de belles éclaircies à partir de la mer. Il fera moins chaud avec environ 3° en moins que la veille.

Une nouvelle poussée anticyclonique se manifestera ce week-end sur la France et notre pays avec le développement d'un anticyclone du Golfe de Gascogne vers l'Allemagne et le centre de l'Europe.

Un air de plus en plus chaud et sec envahira nos contrées ce qui nous garantira du beau temps avec 6 à 8 heures de soleil pour samedi et 7 à 11 heures d'ensoleillement pour dimanche.

Les maxima atteindront samedi 19 à 21° sur les hauts plateaux de l'est , 22 à 23° en bordure de mer et 24 à 26° en plaine. Dimanche le mercure des thermomètres continuera sa hausse pour atteindre 28 à 31° dans l'intérieur du pays. Une tendance orageuse sera possible en fin de journée sur les Flandres et le Hainaut occidental.

Après le passage d'un autre front froid accompagné de quelques pluies ou averses orageuses dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, le temps se rafraichira quelque peu sous un ciel changeant, dans un air venant du proche océan et des Iles britanniques.

C'est ainsi que les températures de lundi après-midi ne dépasseront plus 17 à 20° sur le relief de l'est et 22 à 26° dans les autres régions.

La semaine prochaine les conditions redeviendront bien anticycloniques sur l'Europe occidentale avec l'établissement d'un anticyclone sur les Iles britanniques.

Celui-ci sera à l'origine d'une période sèche et douce qui devrait au moins durer jusqu'au week-end du 17-18 juin ( à confirmer!)