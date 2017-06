La situation dégénère à l'aéroport de Zaventem: un passager furieux est si agressif que l'hôtesse termine en pleurs (Vidéo)

La séquence a été publiée ce mercredi sur LiveLeak et a déjà été massivement visionnée et partagée. Sur celle-ci, on peut voir la jeune femme menacer le voyageur d’appeler la sécurité s’il ne se calme pas. En fait, l’homme, qui voyageait avec Ryanair, n’avait pas imprimé son billet, alors que les conditions au moment de l’achat l’exigent. La collaboratrice, une certaine Sabrina, lui a fait comprendre qu’elle ne pouvait le laisser passer que s’il avait un billet imprimé, un QR Code sur son smartphone ou s’il payait les 50 euros de frais.

Mais ce n’était visiblement pas son intention. « Je veux voir votre supérieur, je suis un client. Je ne suis pas content de la façon dont vous faites votre travail », lui lâche-t-il notamment, avant de s’en prendre à un autre voyageur qui a essayé de s’interposer pour calmer tout le monde : « De quoi te mêles-tu ? Elle doit imprimer mon ticket, gros tas. Perds un peu de poids, fais un régime », lui a-t-il notamment glissé.

La situation va dégénérer à un tel point que l’hôtesse de l’air finira en pleurs. La vidéo ne montre pas si une solution a été trouvée.