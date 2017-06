Promotion sociale: "Chacun a droit à la formation, y compris dans sa vie d'adulte"

Avec ses 8 écoles de promotion sociale en Wallonie et à Bruxelles, les Femmes Prévoyantes Socialistes proposent de la formation qualifiante mais pas que. Avec environ 4.200 inscrits chaque année, elle mise avant tout sur la réinsertion professionnelle et sur le fait que chacun peut se former, y compris dans sa vie d’adulte.

Les écoles des Femmes Prévoyantes Socialistes, ce sont 8 établissements en Wallonie et à Bruxelles : Ans, Bruxelles, Charleroi, Hannut, Liège, Verviers, Seraing et Waremme. Il s’agit d’un enseignement de promotion sociale qui mise sur une pédagogie de la réussite et un cursus prônant des valeurs telles que l’égalité, la solidarité et le respect. Et avec la conviction que chacun a droit à l’éducation, y compris dans sa vie d’adulte.

« Les projets d’insertion sociale, les liens avec de nombreux partenaires, le suivi individualisé, l’accueil et l’écoute font de nos écoles un lieu où chacun, chacune retrouvera la confiance nécessaire pour aborder une vie nouvelle », explique Charles Tesse, directeur de l’école de Charleroi.

Remise à niveau

Les formations proposées dans les écoles varient d’une école à l’autre et en fonction de l’évolution des demandes du marché de l’emploi. Ainsi, cette année, à l’école des FPS de Charleroi, il y avait, par exemple, une formation d’agent en accueil et tourisme (en 2 ans et avec 2 rentrées par an), d’aide familiale et aide soignante (un an et demi ou 2 ans, 2 rentrées par an également) ou encore la possibilité de passer son CAP (certificat d’aptitudes pédagogiques qui permet de donner cours) en 2 ou 3 ans, la gestion (1 an), de suivre une formation de secrétaire médicale, de technicienne de bureau ou de vendeur en magasin. Cette année, cette formation a été dédiée aux Neet’s (ni à l’emploi, ni à la formation, ni à l’enseignement, de 18 à 24 ans). Ajoutons des cours de remise à niveau, des formations en soins infirmiers, bien-être ou même des cours de langues pour seniors ou en entreprise.

« L’an passé, nous avons accueilli environ 500 étudiants dont 81 sont sortis diplômés d’une section qualifiante. Notre public est majoritairement composé de femmes (environ 90%) », précise encore le directeur. Tout ça avec des résultats plus qu’encourageants puisque le taux de réussite des étudiants qui accèdent aux épreuves finales d’évaluation atteint les 80% tandis que, dans certaines sections, le taux de mise à l’emploi peut avoisiner les 70% (aide familial(e), aide-soignant(e) et secrétariat médical).

Accompagnement individuel

« Il arrive aussi, malheureusement, que les étudiants interrompent leurs études en cours de cursus : 50% dans la section aide familiale/aide soignante et on a même une fois atteint 70% dans la section technicien de bureau mais ça reste exceptionnel, c’est plutôt 30% en général. Les causes sont multiples : grossesse, mise à l’emploi, déménagement, maladie ou problèmes familiaux », note encore le directeur de Charleroi.

Pour encourager les étudiants à poursuivre leurs études, les écoles des FPS ont mis en place un processus optimalisé d’accompagnement individuel des étudiants basé sur plusieurs éléments : un test et un entretien d’orientation avant l’entrée en formation (pour les formations non basées sur un diplôme pré-requis), 3 conseils de section par année scolaire avec des carnets de suivi individuel et un accompagnement individualisé des étudiants (psychologique, méthodologique, en français, en langues et en informatique). De quoi les aider à mettre toutes les chances de leur côté… L’enseignement qui y est fourni se veut de qualité et orienté vers la qualification professionnelle (diplômes reconnus par la Communauté française, stages en milieu professionnel et aide à la recherche de stages, formateurs chevronnés…).

Notons enfin que les écoles des FPS ont développé des partenariats pour faciliter la réinsertion professionnelle de leurs étudiants. C’est le cas avec le CPAS et la Centrale de Services à Domicile (dans le cadre de la formation d’aide-familiale et d’aide soignante), avec le Forem, les MIRE (Missions Régionales pour l’Emploi) et le Fonds Social Européen.