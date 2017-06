Nouvel avertissement de l'IRM: fortes pluies, orages, rafales de vent et grêle pour cette nuit et ce vendredi

« Du 08/06 23H au 09/06 19H : Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera progressivement et dans le courant de la nuit, une perturbation active accompagnée d'orages traversera le pays d'ouest et est. Localement, de fortes précipitations en peu de temps seront possibles et sous les fortes averses également des rafales de vent et de la grêle », peut-on lire sur le site de l’IRM.

Voici les plages-horaires concernées, par région :