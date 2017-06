Le Collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud secoué par des rumeurs sur une relation entre un professeur de sciences et deux jeunes filles de rhéto

Depuis la venue des combis de police vendredi dernier, le Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud fait l’objet de rumeurs plus folles les unes que les autres sur une relation inappropriée entre un professeur de sciences et deux élèves de rhéto. L’enquête est en cours.

Les élèves, les professeurs et la direction du Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud sont fébriles. Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train sur une relation intime entre deux élèves de rhéto, de 17 et 18 ans, et un professeur de sciences.

La venue de plusieurs combis de police vendredi dernier dans l’enceinte de l’école en pleine journée a semé le doute encore un peu plus parmi les élèves. Voilà plusieurs semaines qu’ils entendent des bruits de couloir, des plus farfelus… aux plus inquiétants.

> Découvrez les témoignages de plusieurs élèves ainsi que les dernières informations du parquet du Brabant wallon sur notre édition digitale de La Capitale Brabant wallon.