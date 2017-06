La Corée du Nord confirme le tir de plusieurs missiles jeudi

Après des tirs détectés jeudi, la Corée du nord a qualifié de «succès» le lancement d’un nouveau type de missile de croisière sol-mer, dans le communiqué de l’agence officielle KCNA qui ne mentionne toutefois pas quand celui-ci a été effectué.

L’agence évoque «un test d’un nouveau missile de croisière sol-air» et que celui-ci «avait avec précision détecté et atteint des cibles flottantes dans la mer orientale de Corée», en référence au nom nord-coréen de la mer du Japon où des porte-avions américains ont mené des manœuvres navales la semaine dernière.

Le test de jeudi, le cinquième en un mois, a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, a poursuivi l’agence.

Les provocations de Pyongyang jettent un froid sur l’approche du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in qui prône un retour vers le dialogue avec le voisin du nord. Depuis son arrivée au pouvoir, le Nord a mené trois tirs de missiles balistiques, un essai de missile sol-air et désormais un test de missiles de croisière.

Ces engins de courte portée ont parcouru environ 200 kilomètres à une altitude de deux kilomètres avant de s’abîmer en mer du Japon. C’est un progrès par rapport à un essai de 2015, lors qu’un missile sol-mer avait parcouru une centaine de kilomètres seulement, a relevé Shin Jong-Woo, analyste du Korea Defence Forum.

«C’est un nouveau signe des progrès significatifs dans les efforts nord-coréens pour diversifier ses missiles. Cela va représenter une menace considérable pour les marines américaine et sud-coréenne», a-t-il dit à l’AFP.

Face à la multiplication des essais balistiques depuis le début de l’année, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté de nouvelles sanctions envers le pays isolé. L’Union européenne a transposé ces mesures jeudi en ajoutant 14 personnes et 4 entités à la liste des personnes et entités faisant l’objet d’un gel de leurs avoirs et d’une restriction de leurs déplacements.

L’ambition de la Corée du Nord est de développer un programme d’armement nucléaire dont la portée des missiles pourrait nuire aux Etats-Unis. Si bien que Washington cherche à déployer un bouclier anti-missiles en Corée du Sud.