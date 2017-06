L'accès à internet, la télévision et les journaux génèrent le plus de revenus en 2017

L’accès à internet (3 milliards d’euros de revenus), la télévision traditionnelle et le home video (2 milliards) et les journaux (1,1 milliard) génèreront le plus de revenus en 2017 en Belgique dans l’industrie des médias et des loisirs, selon l’enquête «Global entertainment and media outlook 2017-2021», publiée vendredi par PwC. Globalement, l’industrie des médias et loisirs doit rapporter, selon les estimations de PwC, 12,8 milliards d’euros en 2017 en Belgique.

Si les médias traditionnels tirent toujours leur épingle du jeu et génèrent la majorité des revenus dans cette industrie, la croissance se fait surtout ressentir dans le digital. Ainsi, en 2017, Pwc observe une croissance de 22% pour la vidéo sur internet, de 9,5% pour la publicité sur internet, de 9% pour les jeux vidéo et 4,3% pour la musique. En revanche, la croissance des revenus est faible ou négative pour les livres (0,6%), la télévision et le home vidéo (0,5%), les magazines (-0,7%) et les journaux (-4,4%).

Le même type de croissance par secteur s’observe sur la période 2017-2021 selon PwC. Si les journaux demeurent une source importante de revenus, avec 1,1 milliard d’euros en 2017 et encore 923 millions d’euros en 2021, PwC table sur une décroissance de leurs revenus de 5% environ chaque année (2017-2021).

En 2018, l’accès à internet (3,1 milliards d’euros), la télévision et le home vidéo (2 milliards), le business-to-business (1,1 milliard d’euros), la publicité TV (1,1 milliard) et les journaux (1 milliard) sont les secteurs qui génèreront le plus de revenus.

Entre 2016 et 2021, PwC table sur une croissance de l’industrie des médias et des loisirs en Belgique de 1,84% pour s’établir à 13,7 milliards de revenus dans quatre ans.

Sans surprise, les USA dominent le classement établi par PwC avec 703 milliards d’euros de revenus dans l’industrie des médias et loisirs. Cinquante-quatre pays ont été analysés par PwC dans le cadre de cette étude.