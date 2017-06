Le gagnant du jackpot de l'Euromillions (154 millions €) est néerlandophone: il va rénover sa propriété, faire des cadeaux et des dons...

Le communiqué de la Loterie Nationale :

« Notre nouveau multimillionnaire, néerlandophone, joue à EuroMillions depuis 2009, et pour ce tirage, il a, en point de vente, choisit un Quick Pick de 3 grilles pour une valeur de 7,5€. Comme quoi devenir le deuxième plus grand gagnant EuroMillions de l’histoire en Belgique est très simple !

« Etonnant, presque surréaliste! » a été sa première réaction quand il a appris qu'il avait gagné le montant phénoménal de 153 873 716€ !

Employé, cet homme marié est également une homme à tout faire dans sa maison. Grand sportif qui aime la marche et le vélo, son film préféré parle aussi de sport puisqu’il s’agit de L’Enfer du Dimanche avec Al Pacino. Il apprécie les comédiens comme Philippe Geubels et ne dira jamais non à de bonnes carbonades avec des frites.

Que va-t-il faire avec tout cet argent? Il va rénover sa propriété, faire des cadeaux à ses enfants mais aussi faire des dons à des œuvres de charité. L’achat d’une voiture ainsi qu’un beau voyage sont aussi à l’ordre du jour.

Et quand on lui demande si il a un message à adresser aux autres joueurs: « ... quand vous vous y attendez le moins », a-t-il répondu directement: « Le bonheur est vraiment là où on ne s'y attend pas ».

Par respect pour le gagnant, la Loterie Nationale ne donnera aucune information supplémentaire à son sujet et ne fera pas d’autre commentaire. » (fin du communiqué)