"Jala Toro" la corrida de Huancavelica fait des dizaines de blessés (photos + vidéos)

Les conséquences sont importantes: des dizaines de personnes ont été blessées et beaucoup ont dû être hospitalisées pour de lésions importantes. Ascension est notamment l’un des districts de la région de Huancavelica où se célèbre la fête du taureau «Jala Toro».

Une vidéo (ci-dessous) postée sur Facebook par Ember New Ville atteste de la dangerosité de ce lacher de taureau qui se termine en véritable boucherie humaine.

Idiots get what they deserve at running of the bulls https://t.co/LXZAb1sSgs via @nypost



I feel like bulls are having a good year.