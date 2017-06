Sept mesures présentées pour réduire à 200 le nombre de tués sur les routes wallonnes

Sept mesures majeures, en vue d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement wallon de réduire à 200 le nombre de tués sur les routes wallonnes d’ici 2020, ont été présentées vendredi par le ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière, Maxime Prévot, lors des nouveaux États généraux wallons de la Sécurité routière, organisés à Namur. Intensifier les contrôles de vitesse et d’alcoolémie font notamment partie des mesures préconisées.

Plus de contrôles.

Le baromètre de la sécurité routière, publié la semaine passée, indique une diminution de 15 tués (sur place) sur les routes wallonnes au cours du premier trimestre 2017 par rapport au trimestre correspondant en 2016. Par ailleurs, la Wallonie a compté 302 tués sur ses routes, en 2016, alors que ce nombre était de plus de 400 annuellement en 2009/2010. Mais «au niveau européen, la situation reste préoccupante et la marge d’amélioration est encore importante», a rappelé le ministre.

Constatant que le niveau des contrôles de police devrait augmenter et que les usagers ne sont pas assez respectueux des limitations de vitesse et trop souvent sous l’influence de l’alcool, le Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière (CSWSR) s’est penché sur sept mesures pour ne pas dépasser 200 tués par an d’ici 2020.

Intensifier les contrôles de vitesse, d’alcoolémie et en matière de conduite sous influence de drogues, favoriser la sécurité routière lors d’événements festifs ou de sorties le week-end et développer des actions en faveur des usagers vulnérables, font notamment partie des mesures préconisées.

Par ailleurs, constatant qu’en Wallonie, dans 48% des accidents corporels et 60% des accidents mortels sur autoroute, un obstacle latéral est percuté, une attention particulière sera portée au traitement de ces obstacles.

Enfin, une réforme de la formation à la conduite «permis B» est prévue. «Le texte a d’ailleurs été validé en deuxième lecture par la gouvernement wallon le 8 juin», a rappelé Maxime Prévot.