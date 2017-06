Assassinat d'Emilie Tyberghein: Kévin Mosen avait simulé quatre appels inquiets envers la victime

Emilie Tyberghein (27 ans) avait été tuée la nuit du 13 au 14 décembre 2013 dans le hangar désaffecté de l’ancien atelier des wagons de la SNCB situé à Voroux-Goreux. Son corps avait été découvert sur un trottoir de Fexhe-le-Haut-Clocher. Elle avait été étranglée. Kévin Mosen, un Liégeois âgé de 27 ans, et Christelle Pourbaix, une Liégeoise âgée de 37 ans, sont accusés de son assassinat.

Les enquêteurs ont encore présenté vendredi matin les derniers éléments de leurs investigations. Ils ont diffusé en audience des enregistrements vocaux d’appels téléphoniques passés vers la police ou vers la messagerie vocale d’Emilie Tyberghein. Alors qu’il venait d’abandonner le cadavre de la jeune femme, Kévin Mosen avait appelé le 101 pour signaler sa disparition inquiétante. L’appel a été relayé sur le pylône de Bierset, à proximité du lieu des faits, vers 0 h 27.

«Je m’inquiète de ne pas retrouver ma copine chez moi. Elle est très casanière et elle ne m’avait pas prévenu d’une éventuelle sortie. Cela fait déjà deux heures qu’elle ne répond pas à mes appels téléphoniques», avait-il déclaré à la police. Le policier qui avait reçu son appel lui avait alors conseillé de laisser un message après avoir contacté le GSM d’Emilie Tyberghein.

Alors qu’il savait que la victime était morte, l’accusé a ensuite contacté à quatre reprises la messagerie de son téléphone portable. Dans ces différents messages, Kévin Mosen indique qu’il va devoir signaler sa disparition. Il l’appelle «ma chérie», lui dit qu’il l’aime, implore qu’elle lui réponde et espère qu’elle va bien ou qu’elle va bientôt rentrer. Selon les enquêteurs, l’un de ces appels correspond au moment où l’homme et Christelle Pourbaix étaient sur la route pour se rendre dans un bar de prostitution où ils ont consommé du champagne.

A l’issue de l’exposé des enquêteurs, la cour a pu entendre certains témoins de moralité de la victime. Une de ses amies a annoncé qu’Emilie Tyberghein était une fille brillante et déterminée. Elle avait envie d’avancer dans la vie et d’avoir un enfant. Elle avait un caractère fort et volontaire. Elle n’avait pas eu de difficultés à trouver un emploi après ses études.

Emilie Tyberghein avait entamé une relation amoureuse avec Kévin Mosen. Malgré ses sentiments, elle était parfois déstabilisée en raison du fait que Kévin Mosen continuait de fréquenter ses ex-compagnes. Elle éprouvait un certain malaise, qui l’avait même poussée à évoquer un suicide. «Elle était inquiète et se demandait comment réagir. Elle ne savait plus où était sa réalité. Elle qui avançait dans la vie professionnelle sans difficulté et qui avait déjà connu une rupture sentimentale, elle ne souhaitait pas vivre un second échec en quittant Kévin Mosen», a indiqué le témoin.