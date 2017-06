Le derby amical FC Liège-Standard du 28 juin est annulé

Après concertation avec la Ville de Liège, Jean-Paul Lacomble et Bruno Venanzi, le derby Liège-Standard, fixé au mercredi 28 juin à Rocourt, est annulé. Cette décision a été officialisée dans un communiqué commun. Pour les 125 ans, le FC Liège espère accueillir Anderlecht à une date encore indéterminée.

« Les analyses de risques établies encore récemment par la Zone de Police locale font état d’un antagonisme persistant entre les noyaux durs des 2 clubs. En termes d’organisation, cela implique de séparer physiquement les supporters dans le stade, ce qui demande l’engagement de moyens policiers très important pour assurer la sécurité des supporters et des riverains. Alors que la Belgique est toujours dans un niveau d’alerte OCAM 3, la Zone de Police ne dispose pas de la capacité policière nécessaire. Le Club a pris acte de ces rapports et de l’impossibilité d’organiser le match dans un climat festif et a donc décidé, sur proposition des autorités communales liégeoises, d’annuler la rencontre du 28 juin », peut-on lire sur le site du RFC Liège.

>Plus de détails sur nos éditions digitales