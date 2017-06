Il se faisait passer pour un adolescent afin d'obtenir des photos dénudées de sa belle-fille

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi un quadragénaire de Braine-l’Alleud à un an de prison et à une amende de 6.000 euros, le tout assorti d’un sursis probatoire l’obligeant à entreprendre un suivi médicopédagogique.

Il était poursuivi pour avoir incité une mineure à la débauche et pour détention d’images pédopornographiques. La victime était en réalité sa belle-fille, âgée de 13 ans. Se faisant passer pour un adolescent un peu plus âgé qu’elle, il lui envoyait des messages sexuellement explicites et avait obtenu des photos d’elle dénudée.

L’enquête a débuté lorsque la mère de l’adolescente a reçu, dans un colis postal, des sous-vêtements appartenant à sa fille. Elle s’est inquiétée, a trouvé les messages à caractère sexuel dans le GSM de la mineure d’âge, et a déposé plainte. Les enquêteurs ont alors découvert que le correspondant de la victime, qui se faisait passer pour un adolescent, n’était autre que le beau-père de la fille et compagnon de sa mère.

Le quadragénaire a avoué les faits, expliquant qu’il avait agi dans un but pédagogique après avoir eu une discussion avec sa belle-fille. Il avait voulu savoir jusqu’où elle pourrait aller et n’a ensuite plus osé avouer la situation. Il a alors envoyé les sous-vêtements de la mineure à sa mère pour que celle-ci réagisse. Le ministère public, à l’audience, croyait peu à ces explications et évoquait un « jeu pervers ».