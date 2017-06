Des grossistes alimentaires rappellent une salade de blé

Belga

Les grossistes Brovo bvba et BelOrta demandent ce vendredi par précaution de ne pas consommer de la salade de blé emballée dans des raviers en plastique dont les numéros de lot sont V7999-BROVO-B321Y0000A et B321Y0000A. Un taux trop important de perchlorate y a été détecté. Plus tôt dans la journée, Delhaize, l’un des nombreux magasins où ces salades sont vendues, a effectué un appel similaire.