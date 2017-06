Les conducteurs plébiscitent la version «choc» du spot de l'AWSR (vidéo)

Choquer ou faire rire? Quelle option est-elle la plus efficace pour sensibiliser à la vitesse excessive sur les routes? Pendant le mois d’avril, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a donné l’opportunité aux citoyens de choisir la fin d’un spot entre deux versions, soit dramatique, soit humoristique.

La version choquante a été la plus plébiscitée, a indiqué l’institution lors des États généraux de la sécurité routière en Wallonie ce vendredi à Namur. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’un spot est plus efficace que l’autre, insiste-t-elle.

Dans le cadre de sa dernière campagne vitesse, l’AWSR a proposé aux conducteurs de choisir la fin d’un spot de sensibilisation via une plateforme en ligne, ralentissezsinon.be. Environ 38.000 personnes ont visité cette plateforme, et 70% d’entre eux ont voté pour le spot «choc» tandis que 30% ont préféré le spot «soft». La campagne a en outre touché près de 500.000 personnes via Facebook.

Si le sondage d’opinion montre une tendance favorable à des campagnes choquantes, plusieurs études scientifiques menées auprès d’un échantillon représentatif en amont et en aval de la campagne démontrent que les deux spots ont des résultats probants. «L’objectif de cette campagne était non seulement de sonder la population, mais surtout d’analyser les réactions sur base du déterminant de la norme/pression sociale», précise Anne Salmon. «Sur ce point, les résultats sont significatifs dans un cas comme dans un autre», ajoute-t-elle.

Lors des débats qui se sont déroulés sur la question à Namur, les experts ont rappelé que ce n’était pas parce que les gens étaient demandeurs de quelque chose que cela fonctionnait forcément. Enfin, l’étude parallèle a également montré qu’après avoir visionné les spots, 47% des spectateurs se souvenaient d’un des deux spots. Parmi cette tranche, 42% se souvenaient de la version drôle et 25% de la version triste.

L’expérience pilote servira de support pour les prochaines campagnes de l’AWSR.

La version choc :

La version humoristique :