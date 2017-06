Kevin De Bruyne après Estonie – Belgique (0-2): "Ce n'était pas simple d'évoluer face à neuf ou dix défenseurs" (vidéo)

La Belgique n’est pas encore qualifiée pour le Mondial 2018. Mais cette victoire en Estonie permet tout de même aux Diables rouges de réaliser un grand pas vers la Coupe du Monde qui sera organisée, en 2018, en Russie. Mertens et Chadli ont planté les deux roses belges face à une formation qui n’a que très rarement mis en difficulté les hommes de Roberto Martinez. Dans le camp belge, la satisfaction était donc de mise après cette rencontre. « Il faut dire que c’était très difficile. C’est la fin de saison. Tout le monde est un peu fatigué. Et l’état du terrain était vraiment mauvais. Mais au final, nous rentrons avec les trois points », résumait Dries Mertens au micro de nos confrères de la RTBF.

Après la victoire 8-1 à domicile, les chiffres sont moins reluisants. Mais la mission est toutefois accomplie. « Tout le monde pense que tu vas gagner 7-0 ou 8-0 face à ce genre de formation. Mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons gagné, c’est le principal. Pour ma part, c’est une super saison qui se temine. J’espère évidemment que ça va se poursuivre », reprenait Mertens.

De Bruyne

Kevin De Bruyne dressait un constat identique au sujet de la performance des Diables rouges. « C’était un match compliqué », énonçait-il, toujours au micro de la RTBF. « Mais nous avons bien fait circuler le ballon. Nous sommes également parvenus à créer quelques occasions de but. Et, pour couronner le tout, nous avons marqué un but à deux reprises. Personnellement, j’ai bien fait mon boulot. Aujourd’hui, mon rôle était un peu plus offensif. Et ce n’était pas simple d’évoluer face à 9 ou 10 défenseurs ».

Fellaini

Buteur décisif contre la Tchéquie et titulaire dans la ligne médiane (où il a une nouvelle fois été associé à Axel Witsel) face à l’Estonie, Marouane Fellaini a imposé son physique dans les duels et s’est mué en plaque tournante de l’équipe tout au long de la semaine. Disponible pour ses arrières centraux et ses latéraux, il a notamment permis aux pions plus offensifs de se concentrer essentiellement sur leurs actions d’attaque ce vendredi, à Tallinn. « Big Mo » a répondu aux attentes, comme d’habitude. « Marouane est toujours là », rigole-t-il avant de devenir plus sérieux. « Le coach me connaît et il sait ce que je peux apporter à l’équipe. Il me fait confiance. Nous avons fait un bon match et avons empoché trois points très importants ; il était essentiel de finir cette saison sur une note positive. Dans ce match, il y a eu de l’envie et pas mal d’opportunités. Nous avons mis deux goals, c’est bien. »

Le médian de Manchester United, qui a gagné trois titres avec les Red Devils cette saison, refuse cependant de se voir déjà en Russie l’été prochain : « Il nous reste encore deux déplacements très périlleux, en Grèce puis en Bosnie. C’est pour ça qu’il fallait absolument battre les Estoniens. Restons bien concentrés. Mais maintenant, place aux vacances (sourire). »

Kompany

Dans un fauteuil pendant nonante minutes, rarement inquiété et même tout près de faire trembler les filets, Vincent Kompany était heureux mais lucide et humble après la prestation des Diables face à de courageux Estoniens. « Le terrain n’était pas facile et on est tombé face à une équipe bien en place. On a été forcé d’attendre pour trouver la faille. À force d’insister, cela a fini par passer. Le premier but de Dries tombe au bon moment. La défense a été très solide, surtout la charnière centrale. Je peux apprécier les performances des défenseurs, même quand ce sont des adversaires. Le gardien a été également très bon. C’est aussi pour ça qu’on n’a pas réussi à marquer plus de buts », expliquait le défenseur de Manchester City, encore une fois très bon en cette fin de saison.

En bon capitaine, qu’il n’est plus après avoir laissé son brassard à Eden Hazard mais qu’il est redevenu en Estonie, Vincent Kompany avait également un mot pour les fans venus jusqu’à Tallinn.« Il faut souligner qu’ici, à l’extérieur, nous avions beaucoup de supporters. Dans des matches comme cela, c’est un bonus pour nous. Si nous pouvions en avoir autant en Grèce, ce serait super. Si nous gagnions nos deux prochains matches contre les Grecs et les Bosniens, ce serait énorme. »

Chadli

Les absents ont toujours tort, dit l’adage. Thomas Meunier, blessé, n’a peut-être pas définitivement perdu sa place sur ces deux dernières rencontres des Diables (contre la République tchèque lundi et en Estonie ce vendredi) mais, en tout cas, il a permis à un concurrent de se mettre en évidence.

Déjà solide contre les Tchèques, Nacer Chadli, repositionné sur le flanc droit en lieu et place du Parisien, a rendu une nouvelle copie impeccable sur les bords de la mer Baltique, ponctuée par un but, celui du 0-2 à la 86 e minute. « C’est vrai que je me sentais bien sur la pelouse et que je suis content de mon match », souriait le joueur de West Bromwich Albion. « Mais le plus important était évidemment de l’emporter. On a fait le boulot avant la réception de Gibraltar et deux déplacements périlleux (en Grèce et en Bosnie). On doit donc rester concentré afin de valider notre billet pour le Mondial russe. Ce vendredi soir, l’Estonie s’est créé l’une ou l’autre occasion mais affichait un visage très défensif avec, en général, cinq joueurs en permanence derrière. Mais bon, on n’a jamais vraiment douté dans cette rencontre. »

Nacer Chadli a d’ailleurs prouvé sur le terrain qu’il débordait de confiance, pistonnant sans cesse sur son flanc droit. Une position qu’il apprend à apprivoiser mais qui ne l’a pas empêché d’être l’un des deux meilleurs Diables sur le terrain avec Dries Mertens. « Désormais, le coach ne me voit pas plus qu’à cette place (de latéral), que ce soit à droite ou à gauche. Les entraînements sont donc hyper importants pour moi. Je sais que j’ai beaucoup à apprendre afin d’être encore plus à l’aise à cette position assez nouvelle pour moi. Les réflexes défensifs ou encore le placement : ce sont deux choses que je dois encore travailler, je le sais pertinemment. Mais je m’entraîne pour m’améliorer. »

Roberto Martinez a eu le nez fin en repositionnant Chadli. Le Diable a, lui, parfaitement saisi sa chance.